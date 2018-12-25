الادعاء التركي يطالب برفع الحصانة عن 68 نائباً معارضاً

انقرة- الوئام:

طالب المدعي العام التركي في أنقرة، اليوم الثلاثاء، البرلمان برفع الحصانة عن 68 نائباً أغلبهم من حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وقال المدعي العام في مذكرة إلى البرلمان، أنه يطلب التحقيق مع النواب بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يعرضهم للسجن بين عام و4 أعوام، وفق ما نقلت زمان التركية عن صحيفة “جمهوريت”.

وسبق للنيابة أن طالبت برفع الحصانة عن زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق والنائب عنه في البرلمان دنيز بايكال لاستجوابهمع ونواب آخرين من حزب الشعوب الديموقراطي الكردي.

وأرسل أعضاء لجنة الدستور والعدالة بالبرلمان 17 مذكرة أخرى يطالبون فيها مدعي العموم الأتراك برفع الحصانة عن نواب، ومن بين هذه المذكرات 16 مذكرة ضد نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، 3 ضد رئيسة الحزب برفين بولدان.