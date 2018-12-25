التعليقات: 0

ودعوة للإضراب العام

السودان.. أكبر تحالفين للمعارضة يتفقان على دعم المحتجين

السودان.. أكبر تحالفين للمعارضة يتفقان على دعم المحتجين
weam.co/562919
الوئام - متابعات

اتفق أكبر تحالفين للمعارضة في السودان على دعم المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في العديد من المدن السودانية، بعد نحو أسيوع من بدء الاحتجاجات.

وعقد تحالفا “نداء السودان”، و”قوى الإجماع الوطني”، اجتماعا، لمناقشة توحيد قوى المعارضة، ودعم المتظاهرين المحتجين على غلاء المعيشة.

ونفذت السلطات السودانية حملة اعتقالات، شملت سبعة من أعضاء قوى الإجماع الوطني، الذي يضم أحزاب البعث، والشيوعي، والمؤتمر السوداني، وبعض الأحزاب الأخرى.

وعلى الصعيد الشعبي، تسود حالة من الترقب لدعوة بالإضراب العام في السودان، اليوم، في ظل دعوات لاستقالة الرئيس، عمر البشير، وتشكيل حكومة انتقالية، قبل مرور أقل من يوم على تعهد البشير بـ”إصلاحات حقيقية” لتحسيين حياة المواطنين.

وفي تعليقه الأول منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل نحو أسبوع، حذر البشير من الاستجابة لما قال إنها “محاولات زرع الإحباط”.

وأضرب الأطباء، أمس، في اليوم السادس للاحتجاجات التي أشعلها الغضب إزاء ارتفاع أسعار سلع أساسية كالخبز والوقود.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من مشجعي كرة القدم الذين حاولوا التظاهر ضد البشير بعد مغادرة مباراة في الخرطوم.

وقالت وكالة السودان للأنباء إن البشير التقى بقادة الأجهزة الأمنية لمتابعة الأوضاع في البلاد مع استمرار الاحتجاجات.

وكانت السلطات قد طبقت عددا من إجراءات الطوارئ وحظرت التجول في عدد من الولايات بسبب المظاهرات، بينما اتهمت الحكومة “متسللين” إلى المظاهرات، بالتحريض على أعمال العنف والتخريب.

 

روابط ذات صلة

جامعة السودان تعلن تضامنها مع الاحتجاجات المندلعة منذ أيام

جامعة السودان تعلن تضامنها مع الاحتجاجات المندلعة منذ أيام

الشرطة السودانية تطلق قنابل الغاز على محتجين أغلقوا شارعا وسط الخرطوم

الشرطة السودانية تطلق قنابل الغاز على محتجين أغلقوا شارعا وسط الخرطوم

رويترز: الأمن السوداني يوقف 14 من قادة المعارضة مع استمرار الاحتجاجات

رويترز: الأمن السوداني يوقف 14 من قادة المعارضة مع استمرار الاحتجاجات

فرنسا: الشرطة تستنفر 4100 رجل أمن لمواجهة السبت السادس لـ”السترات الصفراء”

فرنسا: الشرطة تستنفر 4100 رجل أمن لمواجهة السبت السادس لـ”السترات الصفراء”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>