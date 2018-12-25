السودان.. أكبر تحالفين للمعارضة يتفقان على دعم المحتجين

الوئام - متابعات

اتفق أكبر تحالفين للمعارضة في السودان على دعم المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في العديد من المدن السودانية، بعد نحو أسيوع من بدء الاحتجاجات.

وعقد تحالفا “نداء السودان”، و”قوى الإجماع الوطني”، اجتماعا، لمناقشة توحيد قوى المعارضة، ودعم المتظاهرين المحتجين على غلاء المعيشة.

ونفذت السلطات السودانية حملة اعتقالات، شملت سبعة من أعضاء قوى الإجماع الوطني، الذي يضم أحزاب البعث، والشيوعي، والمؤتمر السوداني، وبعض الأحزاب الأخرى.

وعلى الصعيد الشعبي، تسود حالة من الترقب لدعوة بالإضراب العام في السودان، اليوم، في ظل دعوات لاستقالة الرئيس، عمر البشير، وتشكيل حكومة انتقالية، قبل مرور أقل من يوم على تعهد البشير بـ”إصلاحات حقيقية” لتحسيين حياة المواطنين.

وفي تعليقه الأول منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل نحو أسبوع، حذر البشير من الاستجابة لما قال إنها “محاولات زرع الإحباط”.

وأضرب الأطباء، أمس، في اليوم السادس للاحتجاجات التي أشعلها الغضب إزاء ارتفاع أسعار سلع أساسية كالخبز والوقود.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من مشجعي كرة القدم الذين حاولوا التظاهر ضد البشير بعد مغادرة مباراة في الخرطوم.

وقالت وكالة السودان للأنباء إن البشير التقى بقادة الأجهزة الأمنية لمتابعة الأوضاع في البلاد مع استمرار الاحتجاجات.

وكانت السلطات قد طبقت عددا من إجراءات الطوارئ وحظرت التجول في عدد من الولايات بسبب المظاهرات، بينما اتهمت الحكومة “متسللين” إلى المظاهرات، بالتحريض على أعمال العنف والتخريب.