السومة وبيتفا الأفضل بدوري الأمير محمد بن سلمان في الجولة الـ 14

واس - الوئام:

نجح البلغاري إيفاييلو بيتفا المدير الفني للفريق الأول بنادي القادسية بحصد جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محققاً الجائزة للمرة الأولى خلال منافسات بطولة الدوري، وذلك بعد أن حقق مع فريقه ثلاثة نقاط بعد فوزه على فريق التعاون ضمن منافسات الجولة الماضية.

في حين ذهبت جائزة أفضل لاعب في الجولة للاعب السوري عمر السومة لاعب فريق الأهلي ليحقق الجائزة للمرة الأولى له هذا الموسم، حيث سجل السومة ثلاثة أهداف في لقاء فريقه في الجولة الماضية مع فريق الهلال، والذي خسره بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما ذهبت جائزة الجمهور المثالي لجماهير نادي الاتحاد التي حققت الجائزة للمرة الرابعة خلال منافسات هذا الموسم بعد أن حققتها في الجولات الخامسة والسابعة والـ 11 .

ويُمنح الفائزان بجائزة أفضلية الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكلًا منهما بالإضافة إلى درع تكريمي، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.