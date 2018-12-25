الكويت: ندعم جهود إعادة توازن واستقرار أسواق النفط

كونا - الوئام:

قال المهندس خالد الفاضل، وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي، اليوم الثلاثاء، إن “الكويت تدعم كل الجهود والتوجهات المعنية بإعادة التوازن والاستقرار إلى أسواق النفط بما يحقق المصلحة والمنفعة للدول المنتجة والمستهلكة”.

وأكد “الفاضل”، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، التزام الكويت بتعهداتها بموجب الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بين (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها في فيينا ديسمبر الجاري والذي يقضي بخفض إجمالي الانتاج بنحو 1.2مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير المقبل ولمدة ستة أشهر.

وقال إن الكويت ستلتزم بالكامل بحصتها من التخفيضات المتفق عليها البالغة نحو 3%، متوقعا تحسن الأوضاع في أسواق النفط في ظل الالتزام بالاتفاق الجديد مطلع العام المقبل مع نمو الطلب العالمي المتوقع خلال العام القادم.

وأضاف “أعتقد أن الأسواق النفطية حالها اليوم أفضل مما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة وذلك بفضل التعاون غير المسبوق بين الدول المنتجة للنفط خلال العامين الماضيين إذ أدى الالتزام العالي بالتخفيضات لسحب الفائض بالمخزون النفطي عالميا”.

وأشار إلى أن الكويت ترأست أعمال اللجنتين الوزارية والفنية المشتركة لمراقبة تنفيذ إتفاق خفض الانتاح خلال 2017 ومازالت عضوا فعالا في هاتين اللجنتين مبينا أن هذا الاتفاق ينتهي بنهاية ديسمبر الحالي.

وأفاد بأنه بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة السياسية لعبت الكويت خلال العامين الماضيين دورا ايجابيا وبناءا في دعم إتفاق خفض الانتاج التاريخي بين (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها الذي تم التوصل اليه نهاية 2016 ويقضي بخفض الانتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا.

وأوضح أن الكويت من الدول الخمس المؤسسة لمنظمة (أوبك) ولعبت عبر التاريخ دورا ايجابيا في سبيل تعزيز التعاون بين المنتجين النفطيين ودعم استقرار أسواق النفط العالمية عبر تأمين الإمدادات الكافية لتلبية الطلب العالمي بما يحقق المصلحة والمنفعة للدول المنتجة والمستهلكة والصناعة النفطية عالميا ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي.