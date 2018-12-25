القصيم.. إغلاق 14 منشأة مخالفة بمدينة بريدة خلال شهر

القصيم - الوئام:

​أغلقت أمانة منطقة القصيم (14) منشأة صحية بمدينة بريدة خلال الشهر الماضي ، بعد أن قامت الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم بأكثر من (1000) جولة رقابية شملت المنشآت الغذائية و ذات العلاقة بالصحة العامة ، تم خلالها رصد (526) مخالفة استوجبت الغرامة المالية وهي مخالفات متنوعة تتعلق بالعمالة والتجهيزات وسلامة الغذاء.

كما تم مصادرة أكثر من (670) كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك ، وشملت أعمال الرقابة مصادرة المعدات والأدوات المتهالكة ، حيث تم مصادرة (441) معدة غير صالحة للاستخدام.

تأتي هذه الجهود بتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي ، بغية إحكام السيطرة على المنشآت الصحية للسلامة العامة للمستهلك ضمن حملة (غذاؤكم أمانة) وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمالها في هذه الاتجاه على مدار العام.

ودعت الأمانة، عموم المستفيدين، إلى الإبلاغ عن الملاحظات و الشكاوي عبر بالاتصال على مركز البلاغات 940 وذلك على مدار الساعة.