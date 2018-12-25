القصيم.. ضبط 16 سيارة محملة بالحطب المحلي الممنوع

بريدة - خالد المرشود - الوئام:

تمكن مراقبو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة بريدة، بمشاركة عدد من الجهات الأمنية، من ضبط سيارات قادمة من خارج منطقة القصيم، محملة بالحطب المحلي الممنوع، تبلغ زنته 10 أطنان.

وبحسب المهندس بندر الهدية، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة بريدة، فقد جاء ضبط الحمولات بمتابعة من قبل اللجنة المكلفة حيث تم ضبط السيارات المحملة بالحطب والمكونة من عدد 16 سيارة، جميعهن محملة بأنواع الحطب المحلي “أرطى – سمر”، وتم رصدهم من قبل مراقبين المكتب أثناء قدومهم من خارج منطقة القصيم .

وأضاف المهندس الهدية، في تصريحات، أنه “على الفور قامت اللجنة المعنية في ضبط الحمولة المخالفة وجاري استكمال بقية الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، ومنها إصدار المخالفات المالية وهي عبارة عن مبلغ مالي محدد بـ(10000) ريال لكل طن من الحطب”.