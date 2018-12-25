نائب رئيس الأهلي السابق يكشف عن مصير عمر السومة مع “الراقي”

الوئام - متابعات

كشف طارق كيال، نائب رئيس أهلي جدة السعودي السابق، حقيقة ما تردد حول اقتراب رحيل السوري عمر السومة عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد اهتمام أكثر من نادي.

وقال كيال إن عمر السومة لن يرحل عن الأهلي في فترة الانتقالات المقبلة ومستمر مع الراقي، وأضاف: “ما يتردد حول انتقال السومة إلى الزمالك في يناير غير مقبول وغير صحيح، عمر من أبناء أهلي جدة ومستمر حتى نهاية عقده المستمر حتى 2021”.

وأوضح نائب رئيس الأهلي السابق أن اللاعب ليست له أي نية لمغادرة الأهلي خلال الفترة المقبلة، ولا يجوز التفريط فيه بأي حال من الأحوال لأنه “عملة نادرة”، حسب وصفه.