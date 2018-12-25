لقاء “ودي” يجمع بين بلال أردوغان ورئيس الحكومة المغربية.. فما وراءه

الوئام - متابعات

في زيارة اتسمت بالودية والسرية في آن واحد، التقي بلال أردوغان، نجل الئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، بمقر إقامته بالعاصمة المغربية الرباط.

وكشفت مصادر عن أن أردوغان الابن استغل زيارة عائلية له إلى الرباط، الفرصة للقاء رئيس الحكومة المغربية لمناقشة العلاقة المتينة التي تربط بين حزبي العدالة والتنمية المغربي ونظيره التركي، وسبل تعزيز التعاون بينهما.

لكن المستغرب هو الغموض الذي أحاط بطبيعة المناقشات التي دارت بين الرجلين، إلى درجة أن الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية المغربي، الذي عادة ما ينشر الأنشطة الخاصة بزعيم حزبه، لم يتطرق أبدًا لذكر هذا اللقاء وتفاصيله.

ومنذ صعود الحزب المغربي إلى رئاسة الحكومة عام 2012، عزز علاقته مع حزب العدالة والتنمية التركي إلى درجة أصبح معها يعتبر نفسه فرعا من فروع نظيره التركي.

وحرصت قيادات الحزب المغربي، القريب من أفكار جماعة الإخوان المسلمين، على تكثيف زياراتها صوب تركيا لتعزيز هذه العلاقة التي يصفها البعض بـ”المشبوهة”، كما فتح الحزب أبواب المملكة للاستثمارات التركية الضخمة وتحديدًا للشركات الموالية لذراع مقاولات أردوغان.

ورأى مراقبون زيارة نجل أردوغان للعثماني تدخل في إطار الزيارات المتبادلة بين الحزبين، وهي من الناحية الظاهرة عادية جدًا، لكن خلفيتها توحي أن هناك ترابطًا وجدانيًا خفيًا بين إخوان المغرب وحزب العدالة والتنمية التركي.