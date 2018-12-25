“الغذاء والدواء” تتولى مهام الرقابة على منتجات الدقيق ومشتقات الطحن في مصانع الأغذية

الرياض- الوئام

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مذكرة تفاهم، اليوم الثلاثاء، مع المؤسسة العامة للحبوب لتسجيل وترخيص مطاحن إنتاج الدقيق ومشتقاته والرقابة عليها.

ومثّل الهيئة في توقيع مذكرة التفاهم، الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل المؤسسة المحافظ أحمد بن عبدالعزيز الفارس.

وبموجب المذكرة، تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء مهام الرقابة على منتجات الدقيق ومشتقات الطحن في مصانع الأغذية أو الأسواق التي تستخدم الدقيق كمادة خام لإنتاج المخبوزات أو المعجنات أو الكيك أو المكرونة وغيرها من الصناعات التي تستخدم الدقيق في عمليات التصنيع.

وتصدر الهيئة شهادة صلاحية التصدير لشركات المطاحن التي ترغب بتصدير القمح المدعوم أو الدقيق المدعوم ومشتقاته.

في حين تتولى المؤسسة العامة للحبوب مهام الرقابة على الشركات المساهمة التي تنتج الدقيق ومشتقاته، بمراقبة جودة الدقيق ومشتقاته في مقر وداخل الشركة، وتتولى المؤسسة إصدار التراخيص الرئيسية والثانوية لشركة المطاحن الراغبة في إنشاء وتشغيل مطاحن إنتاج الدقيق ومشتقات الطحن كمادة خام، ولا يشمل الترخيص نشاطات أخرى للشركات، على أن تقوم المؤسسة بتضمين اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء سواء العامة أو الفنية ضمن اشتراطاتها لمنح الترخيص.

وتوجه المؤسسة المستثمر الحاصل على الترخيص النهائي بتسجيل منتجاته من الدقيق ومشتقاته في الهيئة.