عالم آثار: “خنجر” توت عنخ آمون مصنوع من “مواد فضائية”

الوئام - وكالات

يجرى عالم الآثار مارك ألتفيل، عددا من الأبحاث عن الخناجر الغريبة التي تم العثور عليها في قبر توت عنخ آمون.

وقال ألتفيل إن الخناجر التي تم العثور عليها في الفخذ الأيمن لتوت عنخ آمون في اللفائف الكتانية الملفوفة حول المومياء، وعمرها يتجاوز 3400 عام، يمكن أن تكون بالفعل قادمة من حضارة خارج كوكب الأرض، أو تم صنعها من قبل كائنات فضائية.

ومن جانبه، أورد الإخصائي، هاورد كارتر، أن التكنولوجيا التي صنعت بها الخناجر تعد تقنية “خاصة”، حيث لم يكن يمارسها المصريون في العصور القديمة.

فيما ينوي الباحثون الاستمرار في إجراء الأبحاث من أجل دراسة أكثر شمولًا للقطع الأثرية، في ظل تزايد اعتقاد بعض العلماء أن المصريين القدماء كانوا يتواصلون مع الكائنات الفضائية وحضارات أخرى من الفضاء.

ولم يتمكن الباحثون لفترة طويلة من دراسة الخناجر الغريبة الموجودة في مقبرة الفرعون توت عنخ آمون، التي يؤمن البعض أنه تم صنعها من حديد نيزكي جاء من خارج الأرض.