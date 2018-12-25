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البشير: بعض الخونة والعملاء والمندسين استغلوا الضائقة المعيشية للتخريب

البشير: بعض الخونة والعملاء والمندسين استغلوا الضائقة المعيشية للتخريب
weam.co/562979
الوئام- متابعات

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن هناك بعض الخونة والعملاء والمندسين استغلوا الضائقة المعيشية للتخريب.

وأضاف في كلمة له، اليوم الثلاثاء، إن هناك من يستغل الضائقة المعيشية للتخريب خدمة لأعداء السودان الذي يتعرض لحصار غربي وهو ما سبب الأزمة الاقتصادية

وأكد “البشير”، مضي الحكومة في تنفيذ مشروعات التنمية والإعمار

يشار إلى أن قوات الأمن السودانية، منعت المتظاهرين من الوصول إلى قصر الرئاسة في الخرطوم، في الوقت الذي تمركزت فيه القوات أمام الوزارات المختلفة لتأمينها، بالتزامن مع حالة الغضب التي تجتاح السودان لتحسين الأحوال المعيشية.

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