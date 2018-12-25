ضربة موجعة للمنتخب الأسترالي في كأس آسيا 2019

وكالات - الوئام:

تلقى المنتخب الأسترالي، حامل اللقب، ضربة موجعة قبل بدء حملة الدفاع عن لقبه في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقررة في الإمارات مطلع العام المقبل، وذلك باستبعاد لاعب وسطه وفريق هادرسفيلد الإنجليزي آرون موي بعد الحصول على رأي طبي ثان بخصوص خطورة إصابته في الركبة.

وكان موي في قمة مستواه هذا الموسم بيد أنه تعرض لإصابة في أربطة الركبة في المباراة ضد أرسنال في الدوري الإنكليزي في الثامن من الشهر الحالي.

وأعلن هادرسفيلد في 12 الحالي أن لاعب وسطه سيغيب عن الملاعب حتى شباط/فبراير المقبل، لكن وباعتباره لاعبا أساسيا في تشكيلة المنتخب الأسترالي، أصر مسؤولو الاتحاد المحلي على الحصول على رأي طبي ثان من متخصص مستقل، بخصوص إصابته، وقاموا بإدراج اسمه ضمن التشكيلة التي ستخوض النهائيات القارية من 5 كانون الثاني/يناير إلى الأول من شباط/فبراير المقبلين.

وعلق مدرب أستراليا غراهام أرنولد على استبعاد موي في بيان مساء الإثنين “خسارة جهود آرون في في البطولة مخيبة للآمال”.

وأضاف “ومع ذلك، كان من المهم أن لا ندخر جهدا في بحث كل خيار يضمن تواجد آرون على أرضية الملعب مع أستراليا في الإمارات العربية المتحدة”.

ويحتاج موي إلى شهر آخر على الأقل للتعافي، ومع انطلاق كأس آسيا في 5 المقبل، قرر أرنولد عدم المخاطرة بإدراجه ضمن التشكيلة. وقال “في أفضل السيناريوهات، فإن هذا يعني أنه لن يكون جاهزا للعب إلا بعد الدور ربع النهائي”.

وأضاف “مع خوض العديد من المباريات في هذه الفترة القصيرة، شعرنا أنه سيكون من الأفضل أن نضم لاعبا جاهزا تماما ومستعدا لخوض النهائيات من البداية”.

واستدعى ارنولد لاعب وسط أوستريا فيينا النمسوي جيمس جيغو لتعويض غياب آرون.

وأوقعت القرعة أستراليا التي توجت بلقب 2015 على أرضها، في المجموعة الثانية التي تضم الأردن وسوريا وفلسطين.

وفي ما يأتي التشكيلة:

– لحراسة المرمى: ميتش لانغيراك (ناغويا غرامبوس الياباني)، ماثيو راين (برايتون الإنكليزي)، داني فوكوفيتش (غنك البلجيكي).

– للدفاع: مارك ميليغان (هيبرنيان الاسكتلندي)، عزيز بهيش وترنت ساينسبوري (ايندهوفن الهولندي)، ميلوس ديجينيك (النجم الأحمر بلغراد الصربي)، أليكس غيرسباخ (روزنبرغ النروجي)، ريان غرانت (سيدني الأسترالي)، ماثيو جورمان (الاتحاد السعودي)، جوش ريسدون (ويسترن سيدني واندررز الأسترالي).

– لخط الوسط: مصطفى أميني (أرهوس الدنماركي)، جاكسون ايرفاين (هال سيتي الإنكليزي)، ماسيمو ليونغو (كوينز بارك رينجرز الإنكليزي)، جيمس جيغو (أوستريا فيينا النمسوي)، طوم روغيتش (سلتيك الاسكتلندي).

– للهجوم: مارتن بويل وجايمي ماكلارين (هيبرنيان)، كريس إكونوميديس (بيرث غلوري الأسترالي)، روبي كروز (بوخوم الألماني)، ماثيو ليكي (هرتا برلين الألماني)، أوير مابيل (ميدتييلاند الدنماركي)، أندرو نابوت (أوراوا ريد دايموندز الياباني).