خلال العام الجاري.. دوريات الأمن تضبط 22 ألف ظاهرة سلبية بجدة

الوئام - متابعات

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه صباح أمس التقرير الإحصائي السنوي لدوريات أمن محافظة جدة لعام 1439ه الذي قدمه لسموه العقيد بندر بن فهد الشريف مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة.



وتضمن التقرير عرض ما تم ضبطه من ظواهر سلبية تجاوزت أكثر من 22 ألف حالة، حيث تم رصدها ومعالجتها، كما تضمن التقرير الإشارة لسرعة مباشرة الحالات في وقت قياسي.



وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها العقيد بندر الشريف وقائدو الوحدات الأمنية وزملاؤهم العاملون في الميدان مما كان لهذا التواجد الأثر في حفظ النظام ومنعهم للجريمة وضبطهم مرتكبيها، مؤكدًا سموه أن دوريات الأمن دومًا ما تكون في الخطوط الأمامية، والأمل فيهم كبير.



وقدم العقيد الشريف شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد على دعمه ومتابعته الدائمة لدوريات الأمن بمحافظة جدة.