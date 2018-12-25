إيران.. السلطات تعلن تفكيك شبكة توغلت في النظام المصرفي

وكالات - الوئام:

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اليوم الثلاثاء تفكيك شبكة من 17 شخصا “توغلت في النظام المصرفي ونظام العملة الصعبة” بالبلاد.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أنه جرى توقيف عناصر الشبكة في محافظات سيستان بلوجستان وطهران ومازندران وقم وكرمان وأصفهان.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الشبكة كانت تقوم “عبر وثائق مزيفة بتسجيل طلبات استيراد بهدف الحصول على عملة صعبة بسعر حكومي (سعر الصرف الرسمي)، ثم إرسالها عبر حوالات إلى مراكز أخرى، لتقوم هناك ببيعها بسعر السوق الحرة والحصول على أرباح مالية”.

وذكرت أن عناصر الأمن نجحوا في منع الشبكة من تهريب 300 مليون يورو إلى خارج البلاد.

كانت السلطات الإيرانية نفذت الشهر الماضي حكم الإعدام شنقا بحق اثنين من المدانين بـ”الإخلال بالنظام الاقتصادي النقدي والعملة الصعبة في البلاد والقيام بمعاملات غير مشروعة وتهريب العملة الصعبة”.

وتشهد إيران أوضاعا اقتصادية صعبة منذ بدء الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي ونالد ترامب في أيار/مايو الماضي انسحاب بلاده بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان جرى توقيعه في تموز/يوليو من عام 2015 بين إيران من جهة، وبين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى.