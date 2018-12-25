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في الملف الاعلامي بوزارة التعليم

تعليم صبيا يحقق المركز الاول في توثيق برنامج «ميه على ميه»

تعليم صبيا يحقق المركز الاول في توثيق برنامج «ميه على ميه»
weam.co/562991
الرياض- الوئام:

كرم قسم التجهيزات المدرسية ممثلا بالاستديو التعليمي بتعليم الخرج اليوم الثلاثاء المشاركين في برنامج المراجعات “ميه على ميه”.

وقد تم ذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية بتعليم الخرج الدكتور صالح الدويلة والمشرف العام على الإعلام والإتصال بوزارة التعليم محمد الدخيني ومدير الملف الاعلامي بالوزارة يحيى زيلع.

وبحسب التفاصيل فقد تم خلال اللقاء عرض مقطع مرئي يحكي قصة البرنامج من البداية وتم تكريم المعلمين المشاركين ثم أعلنت المدارس والإدارات التعليمية الفائزة في توثيق البرنامج في الملف الإعلامي.

وحصل على المركز الأول إدارة التعليم بصبيا والمركز الثاني الإدارة العامة لتعليم عسير وفي نهاية اللقاء تم تكريم شركاء النجاح والراعي الرسمي لمسابقة “ميه على ميه” مدارس فرسان الجزيرة الأهلية بالخرج.

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