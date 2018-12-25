أمير الباحة يطلع على سير العمل في محافظة العقيق ويبحث احتياجات المواطنين

اطّلع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على سير العمل في محافظة العقيق والخدمات المقدمة للأهالي, وتملس احتياجاتهم ومطالبهم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمحافظة العقيق، اليوم, التي تأتي استكمالًا لزيارات سموه لمحافظات المنطقة للوقف عن كثب على الخدمات المقدمة للمواطنين وتلمس احتياجاتهم.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة تشرف في بدايته مسؤولي المحافظة ومشايخ القبائل وعدد من الأهالي بالسلام على سموه.

بعد ذلك, بدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة، معربًا عن شكره لسموه على هذه الزيارة التي تؤكد حرصه على ما يُقدم للمواطنين من خدمات وتلمس احتياجاتهم، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

عقب ذلك, ألقى عضو مجلس المنطقة محمد بن سعد بن شباب كلمة الأهالي, ثمن فيها زيارة سموه لمحافظة العقيق، للاطلاع على أحوال الأهالي وتلمسه احتياجاتهم عن قرب، معربًا عن تقديره لسموه، على متابعته الدائمة لكل ما يخدم المواطن والمقيم بالمحافظة.

وأشار إلى أن محافظة العقيق نالت كغيرها من محافظات المنطقة، نصيبًا وافرًا من المشروعات التنموية والخدمية التي حققت احتياجات أهالي المحافظة لينعموا بالخير والرخاء والرفاهية في ظل القيادة الرشيدة, ثم ألقيت قصيدتان شعريتان نالت استحسان الحضور.

بعد ذلك, كرّم سمو أمير منطقة الباحة, رجل الأعمال صالح بن سعيد بن طيشان, نظير مساهمته في إنشاء قسم الطوارئ بمستشفى العقيق، وتأسيس قاعة تدريبية بمكتب إدارة التعليم بالمحافظة.

وفِي ختام الحفل تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من أهالي ومحافظ العقيق.

إثر ذلك, استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود, عددًا من المواطنين والمواطنات، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهًا سموه بضرورة بحثها وإنهائها دون تأخير .

رافق سموه في الزيارة مدير شرطة, منطقة الباحة العميد وليد بن حمزة الحربي.