الحكومة المصرية تحسم شائعة الخبز

القاهرة- الوئام

رصدت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية عددا من الشائعات التي أطلقت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها شائعة تفيد باعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم خلال الفترة المقبلة.

وحسب مجلس الوزراء المصري، تواصل المركز الإعلامي التابع له مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في ضوء ذلك، ونفت الوزارة صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت وزارة التموين المصرية أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، وأنها ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بـ5 قروش دون أي زيادة ولا تفكير بالمساس به.

وأضافت الوزارة، أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة.