جدة.. 22 ألف ظاهرة سلبية رصدتها دوريات الأمن خلال عام

جدة - هاني الثبيتي - الوئام:

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء 8/4/1440هـ، التقرير الإحصائي السنوي لدوريات أمن محافظة جدة لعام 1439هـ الذي قدمه لسموه العقيد بندر بن فهد الشريف مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة.

وتضمن التقرير عرض ما تم ضبطه من ظواهر سلبية تجاوزت أكثر من 22 ألف حالة، إذ تم رصدها ومعالجتها. كما تضمن التقرير الإشارة لسرعة مباشرة الحالات في وقت قياسي.

وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها العقيد بندر الشريف وقائدي الوحدات الأمنية وزملائهم العاملين في الميدان مما كان لهذا التواجد الأثر في حفظ النظام ومنع الجريمة وضبط مرتكبيها، مؤكدا أن دوريات الأمن دوما ما يكونون في الخطوط الامامية والأمل فيهم كبير.

فيما قدم العقيد الشريف شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد على دعمه ومتابعته الدائمة لدوريات الأمن بمحافظة جدة.