تركيا.. إغلاق 50 محطة إذاعية في إسطنبول لهذا السبب

الوئام- متابعات

استيقظ الأتراك، اليوم الثلاثاء، على إعلان غلق 50 محطة إذاعية “راديو” من بين 130 محطة تبث برامجها في إسطنبول، بدءا من العام المقبل، بسبب محدودية الترددات الموجودة في برج تشاملجا الذي سيدخل الخدمة في عام 2019.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية التركية نشرت في عددها الصادر، أمس، اللائحة التنظيمية المتعلقة بالأسس والقواعد الخاصة بالإحالات والتراخيص الخاصة بالنشر التابعة للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.

وحسب صحيفة “زمان” التركية، ذكرت مصادر، أن المحطات الإذاعية في إسطنبول ستتأثر بشكل كبير نتيجة التعديلات التي أقرت وأعلنت في الجريدة الرسمية، خاصة وأن تكلفة الحصول على تردد المحطة الإذاعية الواحدة تتطلب 20 مليون ليرة تركية على الأقل.

يذكر أن برج تشاملجا للاتصالات بدأ بناءه عام 2016 على أعلى تلة من تلال إسطنبول ويبلغ طوله 365 مترًا، ويهدف أنقرة من بنائه توحيد جميع الهوائيات في المنطقة بالنسبة للاتصالات ومحطات القنوات التلفزيونية والإذاعات.