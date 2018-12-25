بيتزي: راض تماما عن جاهزية الأخضر.. والقائمة الحالية هي الأفضل

الوئام- متابعات

أعرب مدرب المنتخب السعودي الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، عن رضاه التام لحالة اللاعبين بمراحل إعداد المنتخب قبل أيام من انطلاقة بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وشدد خلال مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي لكرة القدم، على تحقيق واستكمال الأهداف الخاصة بكل معسكر من المعسكرات الإعدادية، مضيفا: “نشاهد ونقيم بشكل أساسي أداء كل لاعب مع ناديه خلال الفترة الأخيرة، وندرس جميع الإمكانيات والاحتمالات التي ممكن أن يقدموها لنا داخل الملعب، وأيضًا نضع في الاعتبار عند اختيار اللاعبين في القائمة، ما إذا كانوا شاركوا معنا في معسكرات سابقة، ويعرفون طريقة عملنا كجهاز فني”.

وقال إن الجهاز الفني يرى أن القائمة الحالية للمنتخب هي الأفضل بالنسبة للعناصر الموجودة، ويعدوا الأفضل من الناحية الفنية والبدنية خلال الوقت الحالي.

وعن الفرق التي سيواجهها الأخضر في البطولة، أكد “بيتزي”، أهمية الدراية التامة بقدرات ونقاط ضعف كل فريق والتي نرتكز عليها عند خوض أي مواجهة معهم.

ووجه رسالة للجميع في ختام حديثه قائلا: “استمتعوا بالبطولة، ولنعلم جميعًا أن كأس آسيا محفل كروي، ونستحق المشاركة في هذا الحدث، ولدينا طموح لتقديم مستوى متميز، وكانت لدينا عملية استعداد بشكل جيد، مما يدفعنا للظهور بشكل مشرف في هذه النسخة من كأس آسيا”.

يشار إلى أن منتخب السعودية يقع في المجموعة الخامسة من منافسات بطولة كأس آسيا التي تضم أيضًا قطر، ولبنان، وكوريا الشمالية، وتبدأ مواجهات الأخضر بلقاء كوريا الشمالية في 8 يناير المقبل.