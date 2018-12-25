أمانة مجلس التعاون تعلن برنامجها لدعم المخترعين الخليجيين المشاركين في معرض الكويت

الوئام- واس

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون, عن برنامجها لدعم المخترعين الخليجيين للمشاركة في المعرض الدولي الـ 11 للاختراعات في الشرق الأوسط, المقرر إقامته في دولة الكويت, خلال الفترة من 27 – 30 يناير 2019م.

وأوضح المدير العام لمكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون عبدالله المقحم, أن الأمانة العامة ستقوم باستضافة اثنين من المخترعين من كل دولة لدول مجلس التعاون للمشاركة باختراعاتهم في المعرض المشار إليه, بهدف الالتقاء بالمستثمرين وذوي الاختصاص وتسويق اختراعاتهم.

وبيّن أن الأمانة العامة لمجلس التعاون, دعت المخترعين من دول مجلس التعاون الراغبين في المشاركة في المعرض المشار إليه إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون www.gccpo.org.

وأضاف أنه سيتم اختيار المخترعين المرشحين للمشاركة في المعرض وفق شروط وأحكام محددة وهي أن يكون المخترع من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يكون الاختراع المرشح مطابقًا لشروط براءات الاختراع.

وأكد أن اختيار المرشحين سوف يجري بناء على قرار لجنة التحكيم بمكتب براءات الاختراع, وفق ضوابط ومعايير المشاركة المعلن عنها في موقع مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن الأولوية ستكون للمخترعين الأفراد، متمنيًا للمخترعين الخليجيين التوفيق والنجاح.