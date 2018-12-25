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رسميا.. نقل مباراة النصر والفتح من الرياض إلى الأحساء

رسميا.. نقل مباراة النصر والفتح من الرياض إلى الأحساء
weam.co/563019
الوئام- متابعات

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مباراة فريقي النصر والفتح دوريًا من ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، بناءً على خطاب وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية، بشأن استبدال أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

كما قررت اللجنة، نقل مباراة الأهلي والرياض ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، لانشغال ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وأيضًا نقل مباراة الشباب والساحل إلى ملعب نادي الشباب، لظروف الصيانة في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

 

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