السيسي يشيد بمواقف المملكة تجاه مصر على كافة الأصعدة

الوئام- واس

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله لرئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، بمواقف المملكة قيادةً وشعبًا تجاه مصر على جميع الأصعدة، والتي تعكس الروابط التاريخية والمودة المتأصلة والتحالف الاستراتيجي الوطيد بين الدولتين.

وأكد رئيس مجلس الشورى، أن المملكة تحرص على تعزيز التعاون مع مصر على جميع المستويات والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن لمصر دورها المركزي في المنطقة باعتبارها دعامة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي.

ونقل رئيس مجلس الشورى، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا اعتزاز قيادتي البلدين والشعبين بما يجمعهم من أواصر تاريخية ثابتة وعلاقات وثيقة.