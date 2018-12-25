التعليقات: 0

خلال استقباله رئيس مجلس الشورى

السيسي يشيد بمواقف المملكة تجاه مصر على كافة الأصعدة

السيسي يشيد بمواقف المملكة تجاه مصر على كافة الأصعدة
weam.co/563022
الوئام- واس

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله لرئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، بمواقف المملكة قيادةً وشعبًا تجاه مصر على جميع الأصعدة، والتي تعكس الروابط التاريخية والمودة المتأصلة والتحالف الاستراتيجي الوطيد بين الدولتين.

وأكد رئيس مجلس الشورى، أن المملكة تحرص على تعزيز التعاون مع مصر على جميع المستويات والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن لمصر دورها المركزي في المنطقة باعتبارها دعامة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي.

ونقل رئيس مجلس الشورى، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا اعتزاز قيادتي البلدين والشعبين بما يجمعهم من أواصر تاريخية ثابتة وعلاقات وثيقة.

روابط ذات صلة

وقفوا عاجزين عن الرد.. كيف أحرج السيسي عددا من المسؤولين المصريين؟

وقفوا عاجزين عن الرد.. كيف أحرج السيسي عددا من المسؤولين المصريين؟

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة من المفكرين والأدباء

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة من المفكرين والأدباء

عهد الملك سلمان.. عناية بالتاريخ وتأصيل للهوية وانفتاح على الثقافات العالمية

عهد الملك سلمان.. عناية بالتاريخ وتأصيل للهوية وانفتاح على الثقافات العالمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>