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أسفرت عن مقتل 8 عناصر على الأقل

قوات الجيش اليمني تقصف مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في باقم

قوات الجيش اليمني تقصف مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في باقم
weam.co/563027
الوئام- واس

قصفت مدفعية الجيش اليمني الشرعي، مساء اليوم الثلاثاء، مواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وأفاد موقع “سبتمبر نت”، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن القصف استهدف مواقع تمركز المليشيا خلف مركز مديرية باقم، مخلفا خسائر بشرية في صفوفها، من بينها قيادات بارزة، بالإضافة إلى تدمير أطقم تابعة لها.

وذكر أركان حرب لواء العاصفة العقيد عادل العضيلى، في تصريح صحفي، أن استهداف تجمعات المليشيا تمت بعد عملية استطلاعية دقيقة قامت بها وحدات من قوات الجيش الوطني اليمني, مؤكدًا أن القصف أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 8 عناصر من مليشيا الحوثي، وجرح آخرين.

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