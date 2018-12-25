“فيسبوك” يتصدر قائمة الشركات التقنية غير الموثوق بها

الوئام- متابعات

أجرت شركة “تولونا”، استطلاعا للرأي شمل ألف شخص، حول ثقة المستخدمين لكبرى شركات التقنية.

وأظهر الاستطلاع، تراجع ثقة المستخدمين في عدد من الشركات إلى مستويات مقلقة بسبب الفضائح المتوالية للخصوصية، لافتًا إلى أن عملاق التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تصدر قائمة الشركات غير الموثوق بها بعد فضيحة منح أكثر من 150 شركة بينها “مايكروسوفت، ونتفلكس”، إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين.

وكشف الاستطلاع، أن 40% يعتبرون موقع “فيسبوك” أقل منصة تقنية جديرة بالثقة، لكن هذه النسبة التي تعرب عن سخطها لا تتجاوز 8% لـ”تويتر”، فيما يخشى 8% منصة “أمازون”، و6% لـ”غوغل”.

وبالنسبة لـ”سناب شات”، فيثير المخاوف لدى 4% فقط من المستخدمين، في الوقت الذي حصلت فيه شركتا “تسلا، ونتفليكس”، على تقدير مدهش، حيث لم يخشَ سوى 1% ممن أجري عليهم الاستطلاع على بياناتهم حين يلجؤون إلى المنصتين.