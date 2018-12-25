التعليقات: 0

في استطلاع رأي

“فيسبوك” يتصدر قائمة الشركات التقنية غير الموثوق بها

“فيسبوك” يتصدر قائمة الشركات التقنية غير الموثوق بها
weam.co/563028
الوئام- متابعات

أجرت شركة “تولونا”، استطلاعا للرأي شمل ألف شخص، حول ثقة المستخدمين لكبرى شركات التقنية.

وأظهر الاستطلاع، تراجع ثقة المستخدمين في عدد من الشركات إلى مستويات مقلقة بسبب الفضائح المتوالية للخصوصية، لافتًا إلى أن عملاق التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تصدر قائمة الشركات غير الموثوق بها بعد فضيحة منح أكثر من 150 شركة بينها “مايكروسوفت، ونتفلكس”، إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين.

وكشف الاستطلاع، أن 40% يعتبرون موقع “فيسبوك” أقل منصة تقنية جديرة بالثقة، لكن هذه النسبة التي تعرب عن سخطها لا تتجاوز 8% لـ”تويتر”، فيما يخشى 8% منصة “أمازون”، و6% لـ”غوغل”.

وبالنسبة لـ”سناب شات”، فيثير المخاوف لدى 4% فقط من المستخدمين، في الوقت الذي حصلت فيه شركتا “تسلا، ونتفليكس”، على تقدير مدهش، حيث لم يخشَ سوى 1% ممن أجري عليهم الاستطلاع على بياناتهم حين يلجؤون إلى المنصتين.

روابط ذات صلة

بعد مزيد من الفضائح .. “فيسبوك” يتجسس على أسرارك الخاصة

بعد مزيد من الفضائح .. “فيسبوك” يتجسس على أسرارك الخاصة

فضيحة جديدة لـ”فيسبوك” تتعلق برسائلك الخاصة

فضيحة جديدة لـ”فيسبوك” تتعلق برسائلك الخاصة

أكواد برمجية خبيثة بالصور الساخرة على “تويتر” لاختراق الحسابات

أكواد برمجية خبيثة بالصور الساخرة على “تويتر” لاختراق الحسابات

ميزات جديدة يضيفها “فيسبوك” لكاميرا “ماسنجر”

ميزات جديدة يضيفها “فيسبوك” لكاميرا “ماسنجر”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>