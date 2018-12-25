خطوة للخلاص من النظام الإيراني.. انتفاضة شعبية تجتاح البلاد

الوئام - متابعات

اندلعت موجة احتجاجات جديدة داخل أنحاء متفرقة من إيران، الثلاثاء، تزامنا مع ذكرى انتفاضة شعبية قبل عام واحد عمت أرجاء نحو 70 مدينة كبرى في البلاد، قبل أن تشرع مليشيات النظام في قمع المحتجين وشن حملات اعتقال ضد المعارضين.

واحتشد طلاب وعاملون في قطاع التمريض داخل مستشفيات طهران وغيرها، أمام أبواب مقر البرلمان الإيراني بالتزامن مع تقديم رئيس البلاد حسن روحاني لائحة الموازنة السنوية الجديدة، وطالب المتظاهرون حكومته بضرورة خلق مزيد من فرص التوظيف، ورفع المخصصات المالية لهم.

وفي جنوب البلاد حيث إقليم الأحواز الذي تقطنه أغلبية عربية، احتشدت أسر عمال معتقلين أمام مبنى حاكم الإقليم لليوم الثاني على التوالي، بسبب استمرار احتجاز ذويهم لمشاركتهم في تظاهرات وإضرابات عارمة طوال الأسابيع الماضية اعتراضا على تأخر أجورهم الشهرية لفترة طويلة.

وأفادت المقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق (المعارضة)، في بيان لها، أن غضب الشعب الإيراني يزداد ضد نظام طهران يوما بعد الآخر، حيث لا تزال عدد من مدن البلاد تشهد احتجاجات متفرقة.\

فيما واصل عمال مصانع بمدينتي تبريز وقزوين (شمال) إضرابهم عن العمل ليومين بسبب تأخر تلقي رواتبهم لعدة أشهر، قبل أن تتواصل موجة الاحتجاجات العمالية بمناطق أخرى مثل سنندج (غرب) فضلا عن إضراب محدود لعمال داخل ميناءي خميني، وبندرعباس الواقعين أقصى جنوب محافظة خوزستان.

وهتف محتجون بشعارات لافتة أبرزها “الموت بكرامة أفضل من الحياة في ذل”، بينما وجهت زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي رسالة فيما يخص موجة الاحتجاجات هذه، بقولها: “الإضرابات والاحتجاجات العارمة للعمال والمزارعين وسائقي الشاحنات والتربويين والمتقاعدين وعموم الكادحين تعكس عزم الشعب الإيراني على التغيير”.