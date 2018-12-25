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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن
weam.co/563034
الوئام - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم اتصالا هاتفيًا من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبر فيه جلالته عن خالص عزائه لخادم الحرمين الشريفين في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، سائلا الله أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية على تعازيه ومواساته في الفقيد – رحمه الله -، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته إنه على كل شي قدير.

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