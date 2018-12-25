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تفجير الخارجية الليبية.. “الوفاق” تطالب مجلس الأمن برفع جزئي عن حظر السلاح لليبيا

تفجير الخارجية الليبية.. “الوفاق” تطالب مجلس الأمن برفع جزئي عن حظر السلاح لليبيا
weam.co/563036
الوئام - متابعات

طالب وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، محمد سيالة، مجلس الأمن ولجنة العقوبات التابعة له والمجتمع الدولي رفع الحظر عن توريد السلاح إلى ليبيا بشكل جزئي وعن بعض الأسلحة النوعية التي تمكن من مواجهة الإرهابيين.

وقال سيالة في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس: “توقعنا الهجوم على الوزارة، والوثائق المهمة في مأمن”.

من جهته، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان، الهجوم على وزارة الخارجية صباح اليوم الثلاثاء.

أكد البيان أن الأجهزة الأمنية المختصة بدأت تحقيقاتها المكثفة لمعرفة أبعاد وهوية المنفذين والواقفين وراء الاعتداء، مشددا على توجيه كل الإمكانيات المتاحة لمواجهة الإرهاب ومحاصرة عناصره الإجرامية.

كان الهجوم على مقر وزارة الخارجية الليبية قد أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين، بحسب وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، إنه لا يملك أي وسيلة لمواجهة الفوضى، وأن “الوضع الأمني الحالي للعاصمة طرابلس فوضوي، ويتيح للمنظمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي الحركة والعمل بحرية”.

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