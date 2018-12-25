“طيران ناس” تطلق أقوى عروض نهاية العام ابتداء من ٤٩ ريالا للرحلات الداخلية

الوئام-متابعات

أعلن شركة “طيران ناس”، الناقل الوطني السعودي، عن إطلاق أضخم حملاتها الترويجية لنهاية عام ٢٠١٨، حيث تبدأ الأسعار من ٤٩ ريالاً ولمدة خمسة ايّام.

وأفادت ” طيران ناس” أن فترة العرض تمتد لمدة خمسة ايّام بين 25 و 30 ديسمبر 2018، على أن يكون تاريخ السفر من 1 فبراير الى 15 أبريل 2019 على الرحلات الداخلية للدرجة السياحية.

ويمكن للراغبين بالسفر على متن طيران ناس، الحجز عبر مختلف قنوات ‏حجز تذاكر طيران ناس سواء من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234 .‬‏

وتؤكد طيران ناس التزامه تجاه ضيوفه بتقديم أفضل الخيارات للسفر داخل وخارج المملكة، كما تسعى دوما إلى تقديم أسعار تنافسية تمكّن الجميع من السفر إلى وجهاتهم المفضلة بكل يسر وسهولة.

يذكر أن طيران ناس الناقل الوطني الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، ينفرد دوماً بإطلاق حملات ترويجية تنافسية في السوق السعودي بين الحين والآخر، حيث كان آخر مفاجآته عروض على جميع رحلاته باليوم الوطني مجاناً للرحلات الداخلية.