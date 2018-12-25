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في خضم الإعلان عن مشروع الميزانية

الريال الإيراني يفقد أكثر من 10% من قيمته في غضون ساعات

الريال الإيراني يفقد أكثر من 10% من قيمته في غضون ساعات
weam.co/563047
الوئام-متابعات

في ترد واضح للاقتصاد الإيراني، والذي يترجمه الغضب الشعبي على نظام الملالي،فقد الريال الإيراني أكثر من 10 بالمئة من قيمته في غضون ساعات.

و سجل سعر صرف العملة الإيرانية اليوم الثلاثاء 119 ألف ريال مقابل دولار واحد، وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الريال مؤخرا، ببلوغه أقل من 100 ألف ريال للدولار الأمريكي.

واستعرض الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء مشروع الميزانية الإيرانية للعام الجديد أمام البرلمان، معترفا بنفاد الاحتياطي الإيراني من العملات الأجنبية خلال الأشهر الماضية.
كما تضمن مشروع الميزانية تقليص النفقات على الجيش والحرس الثوري وقوات الباسيج إلى النصف في العام المقبل بالمقارنة مع ميزانية العام الذي سبقه.

جدير بالذكر أن إيران تعاني من مشاكل اقتصادية، بما في ذلك انخفاض سعر صرف الريال، ونقص الاستثمارات وزيادة المعروض النقدي وارتفاع نسبة التضخم وعدم استقرار القطاع المصرفي بالإضافة إلى إعادة فرض العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع الطاقة والمصرفي الإيراني.

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