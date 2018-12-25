المتحدث باسم الجيش الليبي: تركيا تصدر الموت إلى ليبيا والمنطقة كلها

الوئام - متابعات

قال المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، إن تركيا تصدر الموت إلى ليبيا والمنطقة العربية كلها.

وأضاف المسماري، في تصرحات صحفية الثلاثاء، إن شحنة الأسلحة التركية المضبوطة في ميناء الخمس الليبي كانت موجهة لمليشيات هدفها تنفيذ اغتيالات سياسية.

وفي وقت سابق، طالب المشير خليفة حفتر الأمم المتحدة بفتح “تحقيق فوري” بشأن تم ضبطها في أحد موانئ البلاد، وفق بيان الخميس.

وكشفت أجهزة الجمارك التي مقرها طرابلس عن ضبط مستوعبين يحويان أسلحة في ميناء الخمس (غرب) من دون أن تحدد تاريخ حصول ذلك.

وأكد محمد الأخضر عضو المجلس البلدي لمدينة الخمس ضبط شحنة أسلحة داخل ميناء المدينة.

وأوضح الأخضر لفرانس برس الخميس، أن “الأجهزة الأمنية بالميناء أبلغتنا بضبط حاوية أسلحة داخل الميناء قادمة من تركيا”.

وأضاف “الحاوية المضبوطة تحمل بيانات شحنة مواد بناء (سيراميك) ، لكن تبين أنها تحتوي على أسلحة وذخائر”.

وتبعد مدينة الخمس 120 كلم شرق العاصمة الليبية طرابلس، وتضم واحدا من أكبر الموانئ في البلاد .

وفي بيان الخميس، دعت القيادة العامة ل”الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر الامم المتحدة الى “فتح تحقيق فوري” حول الشحنة المصادرة.

وقالت القيادة ان الشحنتين “مصدرهما تركيا” وتحويان “أكثر من 4,2 ملايين رصاصة كافية لقتل نحو ثمانين في المئة من الشعب الليبي”، أضافة إلى “الاف المسدسات والبنادق”.