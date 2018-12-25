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عنصر بارز في “السترات الصفراء” يدعو الجيش إلى السماح بإنشاء حكومة انتقالية

عنصر بارز في “السترات الصفراء” يدعو الجيش إلى السماح بإنشاء حكومة انتقالية
weam.co/563056
الوئام - متابعات

دعا كريستوف شالونسون أحد الوجوه البارزة في حركة “السترات الصفراء” الفرنسية الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، إلى الاستقالة.

ولم تكن هذه الدعوة التي أطلقها الناشط عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هي الأولى من نوعها عن المحتجين في الحركة على تردي أوضاعهم الاجتماعية والذين لديهم مطالب كثيرة أخرى. ولكن شالونسون يلح من جديد على طلب كان قد تقدم به خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر -كانون الأول 2018.

وأعرب شالونسون عن رغبته في أن يسمح الجيش الفرنسي بتشكيل حكومة انتقالية إذا لم يكن رئيس الدولة قادرا على ذلك، واقترح في حديث خص به إذاعة “أوروبا 1” الفرنسية يوم الثالث من الشهر ذاته تعيين الرئيس السابق لأركان الجيش الجنرال بيار دوفيلييه رئيسا للحكومة الفرنسية للحلول محل إدوار فيليب.

وكان هذا الجنرال قد استقال في يوليو-تموز 2017 بسبب خلاف مع الرئيس الفرنسي حول موازنة وزارة الجيوش الفرنسية. واستُبدل في هذا المنصب بالجنرال فرانسوا لوكوانتر.

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