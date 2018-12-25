الوئام - متابعات

قال كيريل ديمترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن صندوق الثروة السيادي يدرس الاستثمار في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالمنطقة القطبية الشمالية مع شركة أرامكو السعودية.

وأضاف ديمترييف أن “الصندوق يدرس إمكانية الاستثمار في مشروع (آركتيك للغاز الطبيعي المسال-2) بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية”، وفقا لما نقلته وكالة الإعلام الروسية.

وتابع: “نبحث استثمارات مختلفة مع أرامكو السعودية في روسيا، إنها مشاريع مثل (آركتيك للغاز الطبيعي المسال-2)، وهي مختلفة عن مشاريع البتروكيماويات”.

وأضاف: “بلا شك، هناك إمكانية لجذب مليارات الدولارات من أرامكو السعودية إلى روسيا، لكي تعمل الشركات الروسية لحساب هذا العملاق في السعودية”.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة الأسبوع الماضي، أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي وأرامكو وميتسوي آند كو اليابانية تجري مباحثات لشراء حصص في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالمنطقة القطبية الشمالية التابع لنوفاتك، ولم يتقرر بعد حجم استثماراتها.

صندوق سيادي روسي يدرس الاستثمار مع أرامكو في مشروع غاز بالقطب الشمالي

وقال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، في تصريحات العام الماضي، إنه يوجد عديد من الشراكات بين رجال الأعمال السعوديين والروس في مجالات استثمارية عدة، وحان الوقت لرفع مستوى هذه الشراكات وتوسيعها وتفعيلها من خلال عقد اتفاقيات تعاون مثمرة بشكل يزيد من حجم العلاقات الثنائية بين البلدين نحو الأفضل.