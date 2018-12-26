«أوقاف الراجحي» تختتم برنامج كفالة الدعاة في مناطق المملكة

الرياض- الوئام:

اختتمت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي تنفيذ برنامجها الدعوي لكفالة الدعاة والمترجمين بالتعاون مع المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

صرح بذلك الأمين العام لإدارة الأوقاف الأستاذ عبدالسلام بن صالح الراجحي، وأضاف أن هذا البرنامج حقق أهدافه في إطار التكامل مع الجهود الرسمية والخيرية والتطوعية التي تبذلها المؤسسات والقطاعات الرسمية الدعوية في المملكة ومن ضمنها المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات.

حيث قامت إدارة الأوقاف من خلال هذا البرنامج بكفالة الدعاة والمترجمين على مدار عام كامل بالتعاون مع المكاتب التعاونية وقام هؤلاء الدعاة والمترجمين بواجباتهم في الدعوة.

وإرشاد الناس وخاصة الجنسيات المختلفة المقيمة في المملكة العربية السعودية إلى الدين الإسلامي بما فيه من شرائع وأحكام، وقيم ومبادئ، مما ينظم علاقة المسلم بالآخرين ويشيع الأمن والتألف والخيرية داخل المجتمع، هذا إلى جانب إيصال الرسالة الإسلامية السمحة الخالية من الشوائب والانحرافات والبدع والضلالات.

وأشار “الراجحي” أن إدارة الأوقاف منذ نشأتها تهتم بدعم العمل الدعوي بمختلف وسائله داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية، امتثالاً لقول الله عز وجل: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).

واستشعاراً لأهمية العمل الدعوي التي لا تخفى على كل مسلم، وخاصة في مجتمعنا السعودي المحافظ الذي عرف بتدينه وفطرته السليمة بحمد الله تعالى، وفي أوساط الجاليات المسلمة وغير المسلمة في بلادنا المباركة.

واختتم الراجحي تصريحه بحمد الله وشكره أن يسر لإدارة الأوقاف ما يعينها على تقديم خدماتها وبرامجها الخيرية المتنوعة في بلادنا المباركة في ظل ما نعيشه من أمن ورخاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رعاهم الله.

كما قدم شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وكافة العاملين في المجالات الدعوية التابعة للوزارة.

وسأل العلي القدير أن يجعل هذه الأعمال التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات الواقف الوالد الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والعاملين في إدارة الأوقاف وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها وعزها واستقرارها.