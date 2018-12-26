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تقديم الرعاية الطبية لهم جميعاً

إنقاذ 40 مهاجراً بين فرنسا وبريطانيا

إنقاذ 40 مهاجراً بين فرنسا وبريطانيا
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باريس- الوئام:

قالت السلطات البريطانية والفرنسية إنه تم إنقاذ 40 مهاجراً، من بينهم العديد من الأطفال من 5 قوارب في القنال الإنجليزي بين فرنسا وبريطانيا .

وتم إنقاذ المهاجرين وكان بعضهم في زوارق مطاطية، في الساعات الأولى من صباح امس الثلاثاء، وتم تقديم الرعاية الطبية لهم جميعاً.

وأفادت وزارة الداخلية البريطانية بأن المهاجرين كانوا من العراق وإيران وأفغانستان وأنقذت السلطات الفرنسية 8 من المهاجرين، ومن بينهم طفلان، على بعد 20 كيلومتراً شمال كاليه بعدما توقف محرك قاربهم. وتم استخدام سفن ومروحية في عملية الإنقاذ.

وقد توجه الآلاف من المهاجرين واللاجئين على مدى سنوات إلى الموانئ الفرنسية المطلة على القنال الإنجليزي على أمل عبوره بشكل غير قانوني إلى بريطانيا، ويرجع ذلك فى الغالب إلى وجود أقارب لهم يعيشون هناك.

وفي عام 2016، قامت السلطات الفرنسية بتفكيكك مخيم “الغابة” سيء السمعة في كاليه، حيث كان حوالي 6 آلاف شخص يعيشون فيه. وقد قامت الشرطة بإخلاء مخيمات أصغر منذ ذلك الحين.

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