راموس: سأكون أول الراحلين عن الريال حال عودة مورينيو

مدريد- الوئام:

كشفت تقارير صحافية إنجليزية وإسبانية أن القائد سيرجيو راموس سيكون أول الراحلين عن ريال مدريد في حال وصول المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كمدربًا للميرينغي في الصيف المقبل.

ورحل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن مانشستر يونايتد في منتصف الموسم بعد إقالته من قبل إدارة “الشياطين الحمر” بسبب سوء وتراجع النتائج، وارتبط اسمه بالعودة مرة أخرى لتدريب الريال.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية وفقًا للتقارير الواردة من صحيفة ديلي ستار الإنجليزية سيرجيو راموس قائد ريال مدريد لا يحتفظ بعلاقة جيدة مع المدرب البرتغالي مورينيو، وسيكون راموس على استعداد لمغادرة الفريق على الفور إذا عاد مورينيو مجددًا لتدريب الفريق الملكي في الصيف المقبل.

وفي أكثر من مناسبة طالب راموس بعدم عودة مورينيو كمدربًا للنادي الملكي، ويرى أن سانتياغو سولاري هو المدرب الأمثل في الوقت الراهن.

جدير بالذكر أن مورينيو كان مسؤولاً عن تدريب ريال مدريد لمدة ثلاث سنوات، قادهم إلى لقب واحد في الدوري الأسباني وكأس ملك إسبانيا.