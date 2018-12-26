المطلوب 39 في قائمة التحالف يظهر على طاولة جنرال الأمم المتحدة

متابعات- الوئام:

ظهر المدعو أبو علي الكحلاني المطلوب رقم39 على قائمة التحالف العربي بجوار رئيس لجنة المراقبة الأممية الجنرال الهولندي باتريك كمارت، خلال بدء مهمته لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، وهو يرتدي زيا للجيش اليمني برتبة عقيد.

ويوصف الكحلاني وهو مسؤول الحماية الشخصية لزعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، والذي عينه أيضا المسؤول الأمني للمليشيا في الحديدة بالجزار بسبب تورطه في جرائم الإبادة والانتهاكات ضد المدنيين في المدينة.

وقد تدرب الكحلاني في طهران على أيدي خبراء إيرانيين على المهمات الأمنية القذرة ووسائل التعذيب، وعين عقب عودته في عام 2012 قائد الحراسة الخاصة لزعيم المليشيا الإرهابية عبدالملك الحوثي، وكان أول ظهور له في يونيو 2013 أثناء دفن مؤسس المليشيا حسين بدر الدين الحوثي في صعدة.

وبحسب التقارير فإن الكحلاني يعد الرجل الأول في المحافظة ويتولى الإشراف الكامل على المليشيا، ويقف وراء جرائم الاختطافات والتعذيب للمدنيين، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وتلغيم الأحياء السكنية.