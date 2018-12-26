التعليقات: 0

على استاد كينج باور

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي
weam.co/563087
لندن- الوئام:

يحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على ليستر سيتي في استاد كينج باور مساء اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 19 ربيع الآخر 1440 هجرياً وذلك في إطار الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

وخسر الأزرق السماوي مباراته الأخيرة في الدوري على يد كريستال بالاس بثلاثة أهدافٍ لهدف فاتسع الفارق بينه وبين ليفربول الذي نصب نفسه رسمياً كبطلاً للشتاء إلى 4 نقاط، وهذا يعني أن اللقاء ضد الثعالب سيكون مصيرياً للسيتيزنس، فإما الفوز والاحتفاظ بالمركز الثاني واستمرار المنافسة، أو الخسارة التي قد تكلفهم الوصافة في حالة انتصار توتنهام على بورنموث.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

على الجانب الأخر فاز ليستر سيتي على تشيلسي في الجولة السابقة من البريميرليج وأصبح رصيده 25 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف عن وولفرهامبتون العاشر ونقطة واحدة عن الأحمر والأسود الثامن، وسيقاتل زملاء فاردي على الثلاث نقاط الخاصة بمباراة مانشستر سيتي لاستغلال حالة الفريق الصعبة، والتقدم أكثر نحو مراكز الدوري الأوروبي الطامح الثعالب في المشاركة فيه الموسم القادم.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

وسيستمر غياب الثلاثي بنجامين ميندي وكلاوديو برافو وإلياكيم مانجالا عن مانشستر سيتي بداعي الإصابة، أما وضع فيرناندينيو ودافيد سيلفا وكومباني فيبقى تحت الشك، ولن يغيب أي لاعب عن الأزرق السماوي بسبب الإيقاف.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

وسيستمر جوارديولا في نفس طريقته المعتادة دون تغيير، وسيواصل الدفع بديلف في مركز الظهير الأيسر بدلاً من الفرنسي المصاب، أما وسط الميدان فلن يعتمد فيه على ستونز مرةً أخرى في حالة تأكد غياب البرازيلي، وسيتكون من الثلاثي جوندوجان ودي بروينه وبيرناردو سيلفا.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

موعد مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

المباراة: ليستر سيتي – مانشستر سيتي

الملعب: استاد كينج باور

الموعد: الأربعاء 26 ديسمبر 2018 ميلادياً،19 ربيع الآخر 1440 هجرياً، 18:00 بتوقيت السعودية

الحكم : مايك دين

القناة الناقلة: 

S.Sport Turkey
Sport TV 2
Sport Klub 1 Serbia
beIN SPORTS HD 1
IRIB Varzesh

روابط ذات صلة

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر 17-12-2018 الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر 17-12-2018 الدوري الانجليزي

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي إلى الصدارة مؤقتا

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي إلى الصدارة مؤقتا

الأحد.. ليفربول في مواجهة صعبة أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

الأحد.. ليفربول في مواجهة صعبة أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>