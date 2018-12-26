لندن- الوئام:

يحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على ليستر سيتي في استاد كينج باور مساء اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 19 ربيع الآخر 1440 هجرياً وذلك في إطار الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

وخسر الأزرق السماوي مباراته الأخيرة في الدوري على يد كريستال بالاس بثلاثة أهدافٍ لهدف فاتسع الفارق بينه وبين ليفربول الذي نصب نفسه رسمياً كبطلاً للشتاء إلى 4 نقاط، وهذا يعني أن اللقاء ضد الثعالب سيكون مصيرياً للسيتيزنس، فإما الفوز والاحتفاظ بالمركز الثاني واستمرار المنافسة، أو الخسارة التي قد تكلفهم الوصافة في حالة انتصار توتنهام على بورنموث.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

على الجانب الأخر فاز ليستر سيتي على تشيلسي في الجولة السابقة من البريميرليج وأصبح رصيده 25 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف عن وولفرهامبتون العاشر ونقطة واحدة عن الأحمر والأسود الثامن، وسيقاتل زملاء فاردي على الثلاث نقاط الخاصة بمباراة مانشستر سيتي لاستغلال حالة الفريق الصعبة، والتقدم أكثر نحو مراكز الدوري الأوروبي الطامح الثعالب في المشاركة فيه الموسم القادم.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

وسيستمر غياب الثلاثي بنجامين ميندي وكلاوديو برافو وإلياكيم مانجالا عن مانشستر سيتي بداعي الإصابة، أما وضع فيرناندينيو ودافيد سيلفا وكومباني فيبقى تحت الشك، ولن يغيب أي لاعب عن الأزرق السماوي بسبب الإيقاف.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

وسيستمر جوارديولا في نفس طريقته المعتادة دون تغيير، وسيواصل الدفع بديلف في مركز الظهير الأيسر بدلاً من الفرنسي المصاب، أما وسط الميدان فلن يعتمد فيه على ستونز مرةً أخرى في حالة تأكد غياب البرازيلي، وسيتكون من الثلاثي جوندوجان ودي بروينه وبيرناردو سيلفا.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

موعد مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

المباراة: ليستر سيتي – مانشستر سيتي

الملعب: استاد كينج باور

الموعد: الأربعاء 26 ديسمبر 2018 ميلادياً،19 ربيع الآخر 1440 هجرياً، 18:00 بتوقيت السعودية

الحكم : مايك دين

القناة الناقلة:

S.Sport Turkey

Sport TV 2

Sport Klub 1 Serbia

beIN SPORTS HD 1

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