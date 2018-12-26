منع مديري التعليم من حضور المناسبات أو الفعاليات إلا بموافقة الوزارة

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :

منعت وزارة التعليم حضور مديري التعليم لحضور أي فعالية أو مناسبة إلا بعد المكاتبة الرسمية للأمانة العامة لإدارات التعليم لأخذ الموافقة من صاحب الصلاحية.

ووجه نائب وزير التعليم تعميماً لجميع قطاعات الوزارة في التعليم العام وشركات تطوير ومكتب تحقيق الرؤية وتضمن توحيد عمليات التواصل بين قطاعات الوزارة وإدارات التعليم وضبطها بالإجراءات النظامية الكفيلة بإتباع التسلسل الإداري لها.

وأكد التعميم الذي حصلت “الوئام” على نسخة منه على عدم مكاتبة الإدارات أو الأقسام الداخلية في إدارات التعليمية المناطق والمحافظات مباشرة،وتكون المكاتبة المباشرة إلى مدير التعليم.

ولا يتم تكليف أو طلب أي من منسوبي إدارات التعليم للعمل في البرامج أو المشاركة في أعمال اللجان إلا بالمكاتبة الرسمية والمباشرة لمدير التعليم.

وبحسب التعميم : تكون إصدار التعاميم القطاعات الوزارة وإدارات التعليم يتم بناءً على ما ورد في قرار الوزير

والذي يؤكد على إيقاف إصدار التعاميم للميدان التربوي إلا للضرورة القصوى وبتوقيع الوزير أو بتوقيع نائبه.

وأضاف التعميم: لا توجه الدعوة لمديري التعليم لحضور أي فعالية أو مناسبة إلا بعد المكاتبة الرسمية للأمانة

العامة لإدارات التعليم لأخذ الموافقة من صاحب الصلاحية (نائب الوزير).