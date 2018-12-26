الرياض- الوئام:

يواجه فريق يوفنتوس نظيره أتلانتا مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي ويحتل فريق يوفنتوس المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة بعد أول 17 جولة، بينما في المقابل يتواجد أتلانتا بالمركز التاسع برصيد 27 نقطة.

مشاهد مباراة يوفنتوس وأتلانتا بث مباشر 26-12-2018 الدوري الإيطالي

وكان فريق يوفنتوس قد فاز على روما بهدف دون مقابل في الجولة الماضية ليرفع رصيده للنقطة 49 ويوسع الفارق مع نابولي إلى 8 نقاط ويعزز صدارته لجدول الترتيب.

مشاهد مباراة يوفنتوس وأتلانتا بث مباشر 26-12-2018 الدوري الإيطالي

ويقدم يوفنتوس مشوارًا محليًا مميزًا في الموسم الحالي، حيث حقق 16 انتصارًا خلال 17 جولة من عمر دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ويبتعد بفارق ثماني نقاط عن نابولي أقرب ملاحقيه، بينما سجل كريستيانو رونالدو رونالدو، نج الفريق، 11 هدفًا يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي المسابقة.

مشاهد مباراة يوفنتوس وأتلانتا بث مباشر 26-12-2018 الدوري الإيطالي

وأكد ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، استبعاد رونالدو من التشكيل الأساسي لليوفي ضد أتلانتا، مبررًا ذلك بالخطة المتبعة لإراحته من أجل الوصول إلى درجة كبيرة من الجاهزية خلال شهر مارس المقبل، حيث التحديات الكبرى بكل المسابقات.

مشاهد مباراة يوفنتوس وأتلانتا بث مباشر 26-12-2018 الدوري الإيطالي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أتلانتا، وتذاع على قناة بي إن سبورت 4 بصوت المعلق خالد الحدي.

مشاهد مباراة يوفنتوس وأتلانتا بث مباشر 26-12-2018 الدوري الإيطالي

المباراة: أتلانتا x يوفنتوس الأسبوع: 18

الملعب: أتليتي أزوري دي ايتاليا

الحكم: لوكا بانتي

المعلق : خالد الحدي

القنوات الناقلة:

Sport TV 1

Gol TV spain

beIN SPORTS HD 4

beIN SPORTS HD 1 FR

Eleven Sports 1 HD