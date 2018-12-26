الوئام - متابعات

يلتقي فريق إنتر ميلان، الليلة، مع فريق نابولي، ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من الكالتشيو، في مباراة مهمة وقوية، تمثل تحديا كبيرا لكلا الفريقين.

يعانى إنتر ميلان، صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة، من عقدة أمام نابولي، وصيف الكالتشيو برصيد 41 نقطة، حيث لم يتغلب عليه منذ أبريل 2016 عندما فاز 2-صفر، ويسعى الفريق لفك تلك العقدة مع مدربه سباليتي الذى يتفوق على نظيره في نابولي كارلو أنشيلوتي، 8 مرات مقابل 6 هزائم.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي بث مباشر اليوم 26-12-2018 الدوري الإيطالي

أما نابولي، المنتشي بعد 10 مباريات منها 8 انتصارات وتعادلين، فيدخل المباراة طامعا في استغلال المعنويات المهزوزة لدى لاعبي إنتر ميلان، الذين حققوا فوزين فقط في مبارياتهم التسع الأخيرة في مختلف المسابقات، آخرها سقوطهم في فخ التعادل أمام مضيفه كييفو فيرونا صاحب المركز الأخير 1-1 السبت الماضي.

موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي بث مباشر اليوم 26-12-2018 الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب سان سيرو أو “جوزيبي مياتسا” في تمام الساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها قناة Biensports 4 HD.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي بث مباشر اليوم 26-12-2018 الدوري الإيطالي

من جانبه، قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي، عقب المباراة أمام سبال: “لم نقدم أداء رائعا، علينا تقديم الأفضل لأننا لم نظهر بمستوانا الحقيقي حتى الآن، لكني واثق من أننا سنتحسن”.

وتوقع أنشيلوتي، الذي يخوض موسمه الأول مع نابولي، تحديا من سباليتي الذي لم يخسر فريقه في مبارياته الست الأخيرة في ميلانو، وقال: “لا أعرف. إنهم يعطونني انطباعًا بكونهم فريقًا وناديًا يتطور وستكون المباراة صعبة بكل تأكيد”.