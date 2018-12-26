الوئام - متابعات

يحل فريق تشيلسي، الليلة، ضيفا على فريق واتفورد، في مباراة ضمن مواجهات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد قائمة تشيلسي، عودة الإسباني ألفارو موراتا، والدنماركي أندرياس كريستنسن، بحسب ما ذكره موقع “ستاندارد” الإنجليزي.

مشاهدة مباراة واتفورد وتشيلسي بث مباشر اليوم 26-12-2018 الدوري الإنجليزي

ويحتل نادي تشيلسي، المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 37 نقطة، أما واتفورد يأتي سابعًا برصيد 27 نقطة، بينما يأمل واتفورد الحفاظ على سلسلة النتائج الجيدة، بعد تحقيقه للفوز في آخر مباراتين، باحثا عن تحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين على تشيلسي للمرة الأولى منذ أبريل 1987.

موعد مباراة واتفورد وتشيلسي بث مباشر اليوم 26-12-2018 الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلعب الفريقان على ستاد فيكاراج، في تمام الساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة قناة Biensports 2 HD.

مشاهدة مباراة واتفورد وتشيلسي بث مباشر اليوم 26-12-2018 الدوري الإنجليزي

الأرقام في صالح تشيلسي، الذي لم يتعرض لأي هزيمة في آخر 13 مباراة خاضها في “البوكسينج داي” أو يوم صناديق الهدايا، حيث كانت آخر هزيمة في موسم 2003/2004، كما أنه لم يشهد هزيمة في 3 مباريات في ذات الشهر منذ أكتوبر 2015.

ويحمل اللقاء كذلك حلما خاصا للجناح البلجيكي إدين هازارد، الذي أحرز 99 هدفًا لصالح تشيلسي في مختلف المسابقات وبإمكانه أن يكون عاشر لاعب يصل إلى الهدف رقم 100 للفريق.