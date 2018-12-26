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«التعليم» تسند الاختبارات الوطنية والدولية لإدارات الجودة

«التعليم» تسند الاختبارات الوطنية والدولية لإدارات الجودة
weam.co/563098
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

اسندت وزارة التعليم الاختبارات الوطنية والدولية والتي ستطبق في جميع إدارات التعليم إلى إدارة الجودة وقياس الأداء في الإدارات التعليمية بالتعاون مع المركز الوطني للقياس وذلك لانجاح تطبيق هذه المشاريع من خلال تحديد منسق.

جاء ذلك في تعميم لوزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “الوئام” على نسخة منه. 

وتضمن التعميم الإشارة إلى خطاب رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب المتضمن تنفيذ المركز الوطني للقياس عدة اختبارات لهذا العام 1440 على النحو الآتي وهي :

الاختبارات الوطنية وستطبق فيه جميع إدارات التعليم خلال الفترة 10-14/7/1440.

الاختبارات الدولية (TIMSS2019 ) وستطبق في جميع إدارات التعليم خلال الفترة 4-5/8/1440 هـ.

وطالب التعميم بتوجيه إدارة الجودة وقياس الأداء بالتعاون مع المركز الوطني للقياس لإنجاح تطبيق هذه المشاريع الوطنية من خلال تحديد منسق للتواصل مع الإدارة العامة اللجودة وقياس الأداء الاختبارات الوطنية والدولية ليشارك الوزارة والمركز في تهيئة المدارس والطلاب وتوفير كافة البيانات التي تتطلبها التهيئة.

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