التضخم في السعودية يرتفع 2.8% على أساس سنوي

الرياض- الوئام:

كشف التقرير الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك والصادر عن الهيئة العامة للإحصاء عن استمرار معدل التضخم السنوي في السعودية في النطاق الموجب بارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2.8% خلال نوفمبر الماضي، ليظل بذلك التضخم السنوي في النطاق الموجب للشهر الـ 13 على التوالي، فيما سجل انخفاضاً شهرياً نسبته 0.2%.

وتظهر بيانات أن 10 أقسام رئيسية ساعدت على ارتفاع معدل التضخم السنوي، يتقدمها قسم النقل بارتفاع 12% ويليه قسم التبغ بارتفاع 10.2% ثم المطاعم والفنادق 8.6%.

في المقابل انخفضت مؤشرات قسمين فقط هما الملابس والاحذية بـ 4.5% والسكن والمياه ومواد الوقود بـ 3.1%.