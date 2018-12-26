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انخفض 0.2% على أساس شهري

التضخم في السعودية يرتفع 2.8% على أساس سنوي

التضخم في السعودية يرتفع 2.8% على أساس سنوي
weam.co/563099
الرياض- الوئام:

كشف التقرير الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك والصادر عن الهيئة العامة للإحصاء عن استمرار معدل التضخم السنوي في السعودية في النطاق الموجب بارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2.8% خلال نوفمبر الماضي، ليظل بذلك التضخم السنوي في النطاق الموجب للشهر الـ 13 على التوالي، فيما سجل انخفاضاً شهرياً نسبته 0.2%.

وتظهر بيانات أن 10 أقسام رئيسية ساعدت على ارتفاع معدل التضخم السنوي، يتقدمها قسم النقل بارتفاع 12% ويليه قسم التبغ بارتفاع 10.2% ثم المطاعم والفنادق 8.6%.

في المقابل انخفضت مؤشرات قسمين فقط هما الملابس والاحذية بـ 4.5% والسكن والمياه ومواد الوقود بـ 3.1%.

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