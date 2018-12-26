إيران: لم نقل أبداً أننا سندمر إسرائيل!

طهران- الوئام:

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حوار مع مجلة لوبوان الفرنسية الاتهامات بالسعي إلى محو إسرائيل، وتساءل مستغرباً (متى أعلنا أننا سندمر إسرائيل).

ولم يسبق لإيران أن دخلت حرباً مباشرة ضد إسرائيل، لكنها تحرك أتباعها في حزب الله وحركة حماس كلما تطلب الأمر الاستفادة من إشغال المنطقة وتحقيق أهداف سياسية.

وشدد ظريف على أن بلاده لم تقل أبداً إنها ستمحو إسرائيل من الخارطة، متسائلاً بالقول: متى أعلنا أننا سندمر إسرائيل؟ أعطني مسؤولاً إيرانياً واحداً قال ذلك، لم يقل أحد هذا الأمر.

وفي معرض إجابته عن سؤال حول تصريحات الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في 2007 عن محو إسرائيل من الخارطة، قال ظريف إن أحمدي نجاد كرر يومها كلمات للخميني، المرشد الإيراني المؤسس الراحل.

وتابع : الخميني قال إن السياسات الإسرائيلية الوحشية ستؤدي إلى دمارها، ولم يقل إن إيران ستفعل ذلك.