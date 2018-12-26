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وغيابات بالجملة للنادي اللندني

مشاهدة مباراة برايتون وأرسنال بث مباشر اليوم 26-12-2018 الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة برايتون وأرسنال بث مباشر اليوم 26-12-2018 الدوري الإنجليزي
weam.co/563109
الوئام - متابعات

يستضيف فريق برايتون الإنجليزي، الليلة، فريق أرسنال، في مواجهة قوية بالدوري الإنجليزي الممتاز، لدى أرسنال 37 نقطة، متساويا مع تشيلسي صاحب المركز الرابع، ويقع في المركز الخامس بفارق الأهداف، بينما يحتل برايتون المركز الـ 13 برصيد 21 نقطة.

مشاهدة مباراة برايتون وأرسنال بث مباشر اليوم 26-12-2018 الدوري الإنجليزي

يواجه أرسنال عدة مشكلات في خط الدفاع، بغياب شكودران موستافي وروب هولدنج للإصابة، كما يفتقد أيضا خدمات كل من هيكتور بيليرين لمدة أسبوعين، والجناح الأرميني هينريك مخيتاريان لست أسابيع.

بينما كشفت صحيفة “صن” الإنجليزية أن محمد الننى، لاعب وسط منتخب مصر، سيحتفظ بمقعده فى التشكيلة الأساسية لنادى أرسنال للمباراة الثانية على التوالى في “البريميرليج”.

موعد مباراة برايتون وأرسنال بث مباشر اليوم 26-12-2018 الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي الفريقان، الليلة، في تمام الساعة 8:15 بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد فالمر، وتنقل المباراة قناة Biensports 2 HD.

 

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