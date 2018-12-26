البرلمان الألماني: تركيا قوة احتلال في سوريا

برلين- الوئام:

اعتبر تقرير علمي صادر عن البرلمان الألماني، أن تركيا قوة احتلال في سوريا. وجاء في التقرير الذي أُعد بتكليف من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، اليوم الأربعاء، أنه عند التدقيق في الأمر يتضح أن الوجود العسكري التركي في منطقة عفرين شمالي سوريا ومناطق أعزاز والباب وجرابلس شمالي البلاد، يستوفي كافة معايير الاحتلال العسكري.

يذكر أن القوات التركية توغلت في شمالي سوريا في يناير الماضي، لقتال وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها تركيا منظمةً إرهابيةً.

واستندت الحكومة التركية في هذه العملية على حق الدفاع الذاتي.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أخيراً عزمه شن هجوم جديد على وحدات حماية الشعب الكردية، إلا أنه أرجأها لأجل غير مسمى بعد إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا.

ولم تضع الحكومة الألمانية حتى الآن تصنيفاً لعملية عفرين وفقاً للقانون الدولي، إلا أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قال في مارس الماضي، إن العملية العسكرية التركية لن تكون بالتأكيد متوافقةً مع القانون الدولي، إذا بقيت القوات التركية على الدوام في سوريا.

وقالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، سيفيم داغدلين: هذا التقرير يجب أن يكون صيحة إيقاظ للحكومة الألمانية وأضافت أن الاستمرار في التغاضي عن تقييم توغل واحتلال تركيا أجزاء من، أمر مشين.