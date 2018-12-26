أستراليا تتسلح بالمواهب لمواجهة ضغوط الدفاع عن اللقب الآسيوي

سيدني- الوئام:

قبل 4 أعوام فقط، حقق المنتخب الأسترالي لكرة القدم حلمه بإحراز اللقب الآسيوي، وتدوين اسمه في السجل الذهبي للبطولة العريقة، رغم أنها كانت المشاركة الثالثة له فقط في البطولة.

ظل المنتخب الأسترالي محتفظاً بأمله في التتويج بلقبه الأول في البطولة حتى الوقت الإضافي للمباراة النهائية، ولكن الفريق أنهى مشاركته الثانية فقط في البطولة بإحراز لقب الوصيف عندما استقبلت شباكه هدفاً قبل 12 دقيقة فقط من نهاية الشوط الإضافي الثاني ليتوج المنتخب الياباني باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

ورغم هذا، كان وصول المنتخب الأسترالي لنهائي نسخة 2011، وفوزه باللقب في النسخة الماضية على أرضه عام 2015 بمثابة إنجاز حقيقي مقارنة بعدد مشاركاته في البطولة.

وبقدر ما يمثله هذا الإنجاز من دافع معنوي هائل للفريق، فإنه يشكل ضغطاً هائلاً عليه قبل خوض فعاليات النسخة الجيدة من البطولة الآسيوية والتي تستضيفها الإمارات.

ومع إقامة النسخة المضية من البطولة في القارة الأسترالية، وخروجها للمرة الأولى في التاريخ من الحدود الجغرافية والسياسية للقارة الصفراء، استغل المنتخب الأسترالي هذه الأفضلية وترجم الطفرة التي شهدتها الكرة الأسترالية في السنوات الماضية إلى لقب ثمين.

لكن مع عودة البطولة إلى أحضان القارة الصفراء، والضغوط التي تقع دائماً على حامل اللقب، ووجود أكثر من منافس قوي في البطولة، ينتظر أن يواجه المنتخب الأسترالي صعوبات هائلة في حملة الدفاع عن اللقب.

وكان الاتحاد الأسترالي للعبة أعلن قبلها وبالتحديد في مارس الماضي، أن المدرب الوطني جراهام أرنولد سيحل مكان فان مارفيك عقب انتهاء المونديال الروسي.

وبالفعل، تولى أرنولد المسؤولية ليخوض الفريق رحلة الدفاع عن لقبه الآسيوي بمدرب وطني مثلما فاز باللقب بقيادة وطنية.

ومع استمرار المواهب المتميزة في صفوف الفريق مثل ماتيو ليكي وروبي كروز، وماسيمو لونغو، واحتراف العديد من نجوم الفريق في أندية أوروبية، يتزايد طموح الجماهير الأسترالية للدفاع عن اللقب خاصة وأن العديد من لاعبي الفريق أصبحوا أكثر خبرة.

ومع ظهور هذه المواهب في السنوات الأخيرة ، لم يعد المنتخب الأسترالي يعتمد على اللياقة البدنية والتمريرات الطولية والعالية فقط وإنما يميل لعب الفريق حاليا إلى بناء الهجمة تدريجيا من خط الدفاع وحتى الثلث الهجومي اعتمادا على مهارة اللاعبين وقدراتهم الفنية والخططية.

ويواجه المنتخب الأسترالي ثلاثة اختبارات عربية في بداية رحلة الدفاع عن لقبه حيث أوقعته قرعة البطولة في المجموعة الثانية مع منتخبات الأردن وفلسطين وسوريا.