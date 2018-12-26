“خريطة كردستان” تشعل أزمة بين تركيا و”جوجل”

الوئام - وكالات

طلبت تركيا، رسميا، من موقع البحث الأشهر “جوجل” إزالة خريطة كردستان، التي تضم أجزاء من الأراضي التركية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير في الحكومة التركية.

وقال كاهيت توران، وزير النقل والبنية التحتية التركي، ردا على سؤال من عضو البرلمان التركي عن حزب “الخير”، إن السلطات التركية كانت على علم بالخريطة على “جوجل إيرث”.

مستطردا أن الخريطة تشمل أيضا أجزاء من الأراضي العراقية والإيرانية والسورية، باعتبارها “منطقة جغرافية ثقافية”، وفق ما ذكرت صحيفة “حرييت” التركية.

وأكد توران أن مسؤولين من هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحدثوا مع ممثلين من “جوجل”، بهدف الإزالة “العاجلة” للخريطة كجزء من التزاماتهم بالقوانين الوطنية والدولية.