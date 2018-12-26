القبض على 5 أشخاص نفّذوا جريمة سطو مسلح وأصابوا عاملاً بطلق ناري

الرياض- الوئام:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على خمسة مواطنين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث لتوفر الأدلة على إرتكابهم جريمتي سطو مسلح على سوقٍ تجاري ومطعمٍ للوجبات السريعة مما نتج عنها تعرض أحد العاملين بعيارٍ ناري في الظهر ، وسرقة مبالغ مالية تجاوزت (١٢٠٠٠)ريال وذلك في وقتٍ مبكرٍ من صبيحة يوم الأحد الموافق 9/4/1440هـ بحي الشهداء شرق العاصمة الرياض.

وفي التفاصيل فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم / شاكر بن سليمان التويجري بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، اسفرت -بفضل من الله – عن القبض على (٥) خمسة مواطنين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث لتوفر الأدلة على إرتكابهم جريمتي سطو مسلح على سوقٍ تجاري ومطعمٍ للوجبات السريعة مما نتج عنها تعرض أحد العاملين بعيارٍ ناري في الظهر ، وسرقة مبالغ مالية تجاوزت (١٢٠٠٠)ريال ، وذلك في وقتٍ مبكرٍ من صبيحة يوم الأحد الموافق 9/4/1440هـ بحي الشهداء شرق العاصمة الرياض.

وقد تم ضبط المسروقات و(٣) ثلاثة أسلحة ، مسدسين وبندقية بحوزتهم ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (١٧) سبع عشرة جريمة سطو وقد جرى إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامه.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.